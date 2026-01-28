Champions League risultati: Napoli fuori, illusione Inter, disastro Real Madrid, miracolo Benfica

Inter che vince e si illude, nonostante le reti di Dimarco e Diouf a Dortmund, raggiungendo i play-off da decimo, con il rischio di sfida contro uno storico ex allo spareggio. Il 2-3 interno contro il Chelsea elimina il Napoli, che saluta anzitempo, diversamente dalle attese iniziali, la massima competizione europea. Senza reti la Juventus a Montecarlo: i bianconeri chiudono in tredicesima posizione. Cade, a sorpresa, l’Atalanta sul campo dell’Union Saint-Gillose.
Sorpresa enorme per il Real Madrid – sconfitto dal Benfica di José Mourinho, raggiunge miracolosamente i play-off – buttato fuori dalle prime otto dallo Sporting Lisbona, vincitore sul campo del Bilbao. I lusitani dello Special One passano il turno grazie al gol dell’estremo difensore Anatolij Trubin nel recupero. Il Barcellona ribalta il Copenaghen e chiude in quinta posizione. Anche il PSG, campione in carica, esce fuori dalle prime otto dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle. Il Marsiglia di De Zerbi, sconfitto a Brugge, eliminato dalla rete del portiere ucraino contro i Blancos.
Champions League, i risultati della serata
Barcellona-Copenaghen 4-1
Bayer Leverkusen-Villareal 3-0
Borussia Dortmund-Inter 0-2
Club Brugge-Marsiglia 3-0
Eintracht Francoforte-Tottenham 0-2
Liverpool-Qarabag 6-0
Manchester City-Galatasaray 2-0
Napoli-Chelsea 2-3
PSV-Bayern Monaco 1-2
Pafos-Slavia Praga 4-1
PSG-Newcastle 1-1
Benfica-Real Madrid 4-2
Monaco-Juventus 0-0
Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0
Ajax-Olympiacos 1-2
Arsenal-Kairat 3-2
Athletic Bilbao-Sporting Lisbona 2-3
Atlético Madrid-Bodø/Glimt 1-2