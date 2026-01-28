Champions League risultati: Napoli fuori, illusione Inter, disastro Real Madrid, miracolo Benfica

Serata da sogno per il Benfica di José Mourinho, che costringe il Real Madrid ai play-off. Agli spareggi anche i campioni d'Europa del PSG. Nono l'Inter, tredicesima la Juventus. Eliminato il Napoli

Di
Federico Maria Santangelo
-
321
jose mourinho
L'ESULTANZA DI JOSE' MOURINHO ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Inter che vince e si illude, nonostante le reti di Dimarco e Diouf a Dortmund, raggiungendo i play-off da decimo, con il rischio di sfida contro uno storico ex allo spareggio. Il 2-3 interno contro il Chelsea elimina il Napoli, che saluta anzitempo, diversamente dalle attese iniziali, la massima competizione europea. Senza reti la Juventus a Montecarlo: i bianconeri chiudono in tredicesima posizione. Cade, a sorpresa, l’Atalanta sul campo dell’Union Saint-Gillose.

Sorpresa enorme per il Real Madrid – sconfitto dal Benfica di José Mourinho, raggiunge miracolosamente i play-off – buttato fuori dalle prime otto dallo Sporting Lisbona, vincitore sul campo del Bilbao. I lusitani dello Special One passano il turno grazie al gol dell’estremo difensore Anatolij Trubin nel recupero. Il Barcellona ribalta il Copenaghen e chiude in quinta posizione. Anche il PSG, campione in carica, esce fuori dalle prime otto dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle. Il Marsiglia di De Zerbi, sconfitto a Brugge, eliminato dalla rete del portiere ucraino contro i Blancos.

Champions League, i risultati della serata

Barcellona-Copenaghen 4-1

Bayer Leverkusen-Villareal 3-0

Borussia Dortmund-Inter 0-2

Club Brugge-Marsiglia 3-0

Eintracht Francoforte-Tottenham 0-2

Liverpool-Qarabag 6-0

Manchester City-Galatasaray 2-0

Napoli-Chelsea 2-3

PSV-Bayern Monaco 1-2

Pafos-Slavia Praga 4-1

PSG-Newcastle 1-1

Benfica-Real Madrid 4-2

Monaco-Juventus 0-0

Union Saint-Gilloise-Atalanta 1-0

Ajax-Olympiacos 1-2

Arsenal-Kairat 3-2

Athletic Bilbao-Sporting Lisbona 2-3

Atlético Madrid-Bodø/Glimt 1-2

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE