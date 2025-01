Dopo una rocambolesca vittoria in Supercoppa il Milan si lancia nel mercato invernale | Occhi su Trincao

Il Milan di Conceicao tenta l’assalto al talento del Lisbona.

Ultimissime dalla società rossonera la quale, dopo la rimontata in finale di Supercoppa contro i rivali neroazzurri, cerca il plus del proprio reparto offensivo con il giocatore del Lisbona “Francisco Trincao”.Il prezzo del giocatore si aggira intorno ai 25 milioni, cifra abbordabile per il Milan.

Trincao come opzione al sogno Rashford?

Già da qualche giorno è stato reso noto l’interesse rossonero per il fenomeno inglese “Marcus Rashford” in uscita a gennaio dai Red Devils. L’unico problema attualmente, più che il prezzo del cartellino, sono i soldi riguardanti l’ingaggio dato che l’attuale esterno dello United guadagna più di ogni giocatore della rosa del neo tecnico portoghese.

Un’ altro nome caldo per la società rossonera?

Ebbene si, il Milan ha messo l’occhio anche sul campione europeo “Dani Olmo” ma purtroppo i problemi legali che ha tutto ora con il top club spagnolo rendono il passaggio difficile.