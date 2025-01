Una Epifania Rossonera: la Supercoppa è del Diavolo

Supercoppa al Milan

Il gioco di parole del titolo è semplice, e il sottotitolo non può che essere: “nella calza della Befana l’Inter trova il Carbone invece della Supercoppa.

La notte della Befana dispensa dolci e carbone

Se è vero che L’epifania tutte le feste si porta via, questa finale di Supercoppa Italia rocambolesca vinta in rimonta dal Milan ai danni dell’Inter condanna la squadra di Inzaghi beffardamente. Le feste in questione erano quelle che l’Inter era fin troppo sicura di fare a fine partita, e non era l’unica e pensarlo. Per tutti era la favorita dell’incontro (anche per noi di Sport Paper), forte del fatto di avere dalla sua Mister signore di Coppe Inzaghi e una striscia positiva di vittorie consecutive in Supercoppa.

Il miracoloso Conceição

Il Milan arrivava a questa finale quasi da parvenu, dopo una vittoria baciata dalla fortuna in semifinale contro la Juventus con un avvicendamento in panchina troppo recente per potersi rivelare medicina salvifica. Eppure il calcio è strano: Conceição ha smentito tutti indossando alla perfezione i panni del miglior medico da pronto intervento, prendendosi in toto i meriti per una vittoria che va totalmente a suo merito. La fortuna della semifinale si è evoluta nella capacità di ribaltare una partita che sembrava già persa nonostante un ottimo primo tempo. Prendere gol all’ultimo minuto della prima frazione, e poi al secondo minuto del secondo tempo è una mazzata che fiaccherebbe anche un peso massimo, ma non questo Milan. Ribaltare la situazione da 0-2 a 3-2 in 45 minuti è un’impresa titanica contro questa Inter stellare.

Psicodramma per Inzaghi

I dolcetti dell’allenatore portoghese sono ovviamente controbilanciati dall’amaro carbone che come detto Inzaghi riporterà a Milano. Se c’era una chance per il Milan era quella di avere in campo Leao – come avevamo ipotizzato sulle nostre pagine di Sport Paper due giorni fa – ma l’ingresso in campo del Deu ex Machina non può giustificare il modo in cui l’Inter si sia fatta rimontare. A fine partita il Mister nerazzurro si complimenta con l’avversario, e questo gli fa onore, ma il fatto che il Milan sia l’unica squadra che ha battuto l’Inter in due distinte partite ha dello psicodramma. Negli ultimi anni il fattore Coppa (Champions, Coppa Italia o Supercoppa) ha sempre girato a favore dell’Inter, ma oggi qualcosa è cambiato. Una vera Epifania Rossonera sotto il cielo di Riad.