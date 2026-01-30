Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
sabato, Gennaio 31, 2026
Doppio rigore e Cataldi al 100′ fa volare la Lazio (3-2). Ratkov e Taylor incidono sulla vittoria biancoceleste

Vince la Lazio dopo oltre 100 minuti di gioco con il rigore nel finale di Cataldi

Matteo Capone
serie a enilive 2025 20226: lazio vs genoa
VITINHA E PEDRO IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Dopo un primo tempo avaro di emozioni con l’assenza della curva della Lazio in segno di protesta verso la società, succede tutto nel secondo tempo. Al 56′ Pedro trasforma il rigore causato da Martin per un tocco di braccio. Sei minuti dopo Taylor trova il suo primo gol in Serie A sfruttando la palla a rimorchio di Isaksen. Tra il 67′ e il 75′ il Genoa rinasce con le reti di Malinovskyi su rigore e Vitinha recuperando così il risultato. A risolvere il match in favore dei biancocelesti è ancora Cataldi su rigore al 100′ e fa ritrovare la vittoria ai suoi all’Olimpico che manca da novembre.

Tabellino del match

Reti: 56′ rig. Pedro, 62′ Taylor, 67′ rig. Malinovskyi, 75′ Vitinha, 100′ rig. Cataldi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Pellegrini (82′ Tavares); Basic, Cataldi, Taylor (81′ Dele-Bashiru); Isaksen (87′ Noslin), Maldini (73′ Ratkov), Pedro (73′ Cancellieri). All. Sarri

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vazquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (87′ Masini), Frendrup, Ellertsson, Martin (68′ Messias); Colombo (81′ Ekuban), Vitinha (80′ Cornet). All. De Rossi

Ammoniti: 64′ Malinovskyi, 67′ Provedel, 72′ Ostigard, 74′ Pellegrini, 93′ Norton-Cuffy

