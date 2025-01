Il danese in procinto di passare ai Red Devils.

Dorgu – Manchester United, si chiude

Patrick Dorgu è pronto a concludere la propria avventura al Lecce per passare al Manchester United. I due club starebbero definendo, stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, gli ultimi dettagli per completare il trasferimento. Al club salentino andranno 30 milioni, a cui si sommano 7,5 di bonus. Plusvalenza importante dato l’arrivo nel 2023 per soli 200.000 euro dal Nordsjælland.