Inter senza difficoltà al Via del Mare: 0-4 al Lecce di Giampaolo

Domina, senza grandi problemi, l’Inter di Inzaghi, che supera il Lecce con quattro reti a zero al Via del Mare. Nerazzurri in un momentaneo svantaggio di tre punti al Napoli. Disastroso rendimento, sia difensivo, con otto gol tra Cagliari e questa sera, che offensivo, per il Lecce nelle ultime due.

Lecce – Inter, gara mai in discussione

Due reti di vantaggio l’Inter nella prima frazione. Un Lecce che mai presente dalle parti di Sommer. Sei minuti e subito primo squillo nerazzurro: Thuram trova Frattesi a centro area, con una grande inserimento, a non lasciar scampo a Falcone. Il francese stesso si divora la rete da pochi passi. Doppio vantaggio annullato, in doppia occasione all’Inter, prima con Carlos Augusto, poi con Frattesi, entrambi per fuorigioco. Lo 0-2 arriva al trentanovesimo. Sinistro dal limite di Lautaro Martinez che termina alle spalle del portiere dei salentini.

Lecce – Inter, c’è anche il primo timbro di Taremi

Dopo un avvio di secondo tempo con un lieve scatto d’orgoglio per il Lecce, la formazione di Inzaghi chiude i conti al cinquantasettesimo. Dumfries, servito da Lautaro Martinez, la piazza di sinistro dove Falcone non può nulla. Al sessantesimo l’estremo difensore giallorosso si rende protagonista negativo, anticipando Frattesi e regalando un rigore ai nerazzurri. Dal dischetto Taremi, alla prima rete in Serie A, a realizzare il quarto gol della gara dell’Inter.

LECCE-INTER 0-4

Lecce (4-3-3): Falcone 5; Guilbert 4,5, Jean 5, Baschirotto 4,5, Dorgu 5; Coulibaly 5 (1′ st Ramadani 5,5), Pierret 5,5 (27′ st Kaba 6), Helgason 5,5; Pierotti 5,5, Krstovic 5,5 (41′ st Burnete sv), Tete Morente 5,5 (38′ st Karlsson sv). A disp.: Fruchtl, Samooja, Borbei, Bonifazi, Gallo, McJannet. All.: Giampaolo 4,5.

Inter (3-5-2): Sommer 6,5; Darmian 6, De Vrij 6,5 (1′ st Bisseck 6), Bastoni 6; Dumfries 7 (17′ st Buchanan 6), Frattesi 7, Zielinski 6, Mkhitaryan 6 (13′ st Barella 6), C. Augusto 6,5; Thuram 7, Lautaro 7,5 (13′ st Taremi 6,5). A disp.: Martinez, Calligaris, Arnautovic, Asllani, Pavard, Dimarco. All.: S. Inzaghi 7

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 6′ Frattesi, 39′ Lautaro, 12′ st Dumfries, 16′ st rig. Taremi

Ammoniti: De Vrij, all. S. Inzaghi (I)

Espulsi: nessuno