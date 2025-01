Lecce – Inter, le ultimissime sulle formazioni

Possibili cambi in casa Inter. In mezzo al campo potrebbe posizionarsi Zieliński, coadiuvato Frattesi e Mkhitaryan. Sulle fasce Dumfries e Carlos Augusto. In avanti la coppia composta da Lautaro Martinez e Thuram. Nel Lecce possibile tridente con Dorgu e Morente ai lati di Krstovic. A centrocampo Pierret con Coulibaly ed Helgason.

Lecce – Inter, le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Pierret, Helgason; Dorgu, Krstovic, Morente. All. Giampaolo.

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Zieliński, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.