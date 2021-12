Dubai: Ai Globe Soccer Awards 2021 trionfa l’Italia. Il premio Maradona è di Lewandowsky

Gli azzurri di Roberto Mancini tornano da Dubai facendo incetta di premi, con Donnarumma, Bonucci, lo stesso Ct. e tutta la nazionale a fare da protagonisti. Anche il miglior agente dell’anno è targato Italia sotto il nome di Federico Pastorello. Al bel paese va pure il premio innovazione per la Serie A Tim. Tra i riconoscimenti più bizzarri c’è senza dubbio quello dei fan di tik-tok andato al polacco Robert Lewandowsky (Bayern Monaco), il quale bissa con il premio Maradona come miglior realizzatore.

Per le donne, la migliore del 2021 è la calciatrice spagnola del Barcellona, Alexia Putellas. Tra gli uomini c’è l’affermazione di Mbappè, che ha superato la concorrenza di Benzema, Lewandowsky, Messi, CR7 e Salah. Gloria anche per Ronaldinho che si è aggiudicato il premio alla carriera. Il portoghese Cristiano Ronaldo conquista il riconoscimento come miglior marcatore all-time.

La migliore squadra femminile è il Barcellona, mentre per gli uomini è quella del Chelsea. Il miglior Direttore Sportivo è Txiki Begiristain del Manchester City. L’ambito riconoscimento come miglior Academy giovanile va agli egiziani dello Zeo F.C., infine, il top player Esports del 2021 è del saudita Al Dossary (Msdossary7) Mossad.

Riepilogo delle premiazioni

Giocatore dell’anno: Kylian Mbappè (PSG).

Giocatrice dell’anno: Alekia Putellas (Barcellona)

Squadra Nazionale dell’anno: Italia.

Squadra maschile dell’anno: Chelsea (ENG).

Squadra femminile dell’anno: Barcellona (SPA).

Miglior portiere dell’anno: G. Donnarumma (PSG).

Miglior difensore dell’anno: L. Bonucci (Juve).

Miglior allenatore dell’anno: Roberto Mancini (Ita).

Premio Maradona (miglior realizzatore) : Robert Lewandowsky (Bayern Monaco).

Giocatore dell’anno per i fan di tik-tok: R. Lewandowsky (Pol).

Miglior marcatore All-Time: Cristiano Ronaldo (Manchester Utd).

Premio alla carriera: Ronaldinho (Bra).

Miglior Academy giovanile: Zeo FC. (Egitto).

Premio innovazione: Serie A Tim (Ita).

Miglior Direttore Sportivo: Txiki Begiristain (Manchester City).

Agente dell’anno: Federico Pastorello (Ita).

Giocatore Esports dell’anno: Al Dossary “MSdossary7” Mossad (Arabia Saudita).