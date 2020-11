Top 10 difensori goleador: presenti due ex romanisti

Dopo il gol di Sergio Ramos, il capitano del Real Madrid è entrato nella storia diventando il difensore più prolifico della storia con 103 gol in 704 partite. Anche due ex giallorossi presenti nella speciale classifica.

La Roma ha avuto la fortuna di avere in campo difensori in grado di farsi trovare pronti in zona gol. Il nono posto di questa classifica è infatti occupato da John Arne Riise, che ha indossato i colori giallorossi dal 2008 al 2011. Il terzino norvegese ha segnato 49 gol in 638 partite, 11 dei quali con la Roma

Aleksander Kolarov, anche lui ex romanista e attualmente all’Inter, ha realizzato 51 reti in 489 partite, occupando la settima posizione. Durante la sua esperienza con la Roma, il serbo ha collezionato 19 gol in 132 presenza, regalando anche numerosi assist ai compagni.

In questa interessante classifica, il terzo posto va a Naldo, attualmente svincolato, ha segnato 65 gol, molti dei quali durante le esperienze in Germania. John Terry, bandiera del Chelsea, con un gol in più rispetto a Naldo, si è posizionato nella seconda pozione. La medaglia d’oro, come già sottolineato, va a Sergio Ramos, che con addirittura 103 gol in 704 partite è diventato il difensore più prolifico della storia di questo sport.