Durante conferma: “L’Inter sta trattando il Papu Gomez”

Il noto operatore di mercato Sabatino Durante conferma la trattativa in corso tra Inter e Papu Gomez

Durante su Instagram su Taca La Marca conferma l’interesse dei nerazzurri per Gomez: “Per quanto concerne il Papu Gomez so che lo sta trattando l’Inter, dove però sono arrivati già degli over 30 come Kolarov, Vidal e Sanchez. Inoltre non sarebbe il caso di spendere cifre intorno ai 10-12 milioni di euro per i nerazzurri. Personalmente un allenatore come Conte non lo prenderei mai, è uno che mette spesso in difficoltà le società in cui si trova, fa spendere cifre importanti. Nonostante ciò è un ottimo tecnico, ha vinto e vanta un curriculum importante. L’Inter è una squadra prettamente fisica, abile sui calci piazzati in fase offensiva, mentre lo stesso non si può dire in fase difensiva. Questa formazione deve giocare in maniera più positiva e con maggiore movimento a mio modo di vedere”.

Sulla corsa al tricolore: “Scudetto? La differenza la deve fare proprio Conte, dove può migliorare davvero con poche cose. Basti pensare alla sfida con lo Spezia, dove l’Inter è stata inguardabile. Con l’ingresso di Sensi la squadra è cambiata. Marcos Paulo? Non è un fenomeno ma l’Inter fa bene a prenderlo per poi girarlo in prestito. I veri campioni vanno in altre leghe con magiore disponibilità economica: penso a Vinicius e Rodrygo, pagati dal Real Madrid rispettivamente 60 e 45 milioni. Lautaro? La tentazione Barcellona è grande ma Conte ha fatto fin qui un ottimo lavoro con lui, facendogli trovare continuità di rendimento. Si deve lavorare di più su di lui, è veloce e rapido, ha qualità tecniche importanti e può ancora migliorare. Da questo punto di vista sarebbe necessario migliorare l’intera gestione delle risorse dell’Inter.”