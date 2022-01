Dybala spiazza la Juve, non rinnova

Come riporta TyC Sports, testata argentina, Paulo Dybala avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con i bianconeri, il motivo è da ricercare, riferisce l’indiscrezione, nel cambio delle condizioni contrattuali voluto dalla società. Dybala, sarebbe pronto ad ascoltare offerte da altri club, con l’Inter tra i club interessati al 10 juventino. Ecco il tweet del giornalista Cesar Luis Merlo:

Getty Images

“Salvo un cambiamento radicale della sua situazione, Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022. Il calciatore era sconvolto dal fatto che il club abbia cambiato le condizioni per il nuovo accordo. Con questo scenario, è già pronto ad ascoltare offerte”.