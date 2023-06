È fatta: Luis Enrique sarà il nuovo allenatore del Paris Saint Germain

Luis Enrique ha finalmente preso la sua decisione: prenderà il posto di Galtier al Paris Saint Germain. Secondo Le Parisien, il tecnico ex Roma sarebbe ormai ai dettagli con il club francese: in arrivo la firma su un contratto biennale, con opzione per il terzo anno.

Luis Enqirue sarà il nuovo tecnico del PSG

Il tecnico ripartirà dal PSG un anno dopo aver detto addio alla Nazionale spagnola. Durante la sua carriera ha allenato il Barcellona, con cui tra l’altro ha vinto la Champions League, la già citata Roma e il Celta Vigo. L’ufficialità dovrebbe arrivare nella giornata di mercoledì, poiché ci sarebbero ancora alcuni elementi burocratici da risolvere. Chissà che per i parigini questo on si riveli la mossa giusta per provare a vincere la tanto desiderata Champions League.