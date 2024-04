E’ una Juventus Dottor Jekill e Mister Hyde. Finisce in parità contro il Cagliari

Finisce in parità l’anticipo tra Cagliari e Juventus, con i bianconeri che dopo essere stati sotto 2-0, raggiungono nel finale il pareggio. Cagliari e Juventus non pareggiavano a Cagliari dal 2006, quella volta finì 1-1.

LA CRONACA

Juventus nella prima frazione di gioco non pervenuta, a parte la rete annullata a Vlahovic per fuorigioco di Chiesa. Il Cagliari corre il doppio dei bianconeri e si portano sul doppio vantaggio su due rigori calciti da Gaetano e Mina. La squadra di Allegri si lamenta per un possibile rigore non dato per un intervento scorretto su Alcaraz. Nella ripresa entra Yildiz e la squadra di Allegri sembra più convinta, Vlahovic accorcia le distanze su punizione. A quattro dal termine arriva il pareggio dei bianconeri, con Yildiz che mette un traversone in area dalla sinistra e Dossena che per anticipare Milik beffa Scuffet. Danilo dopo un minuto rischia l’autorete, ma il colpo di testa finisce di poco sopra alla traversa. Yildiz ha avuto la palla del 3-2, ma il tiro smorzato da un difensore finisce tra le braccia di Scuffet.

Il tabellino

Cagliari-Juventus 2-2

CAGLIARI: Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Mina; Nandez (dal 33′ st Zappa), Sulemana (dal 1′ st Prati), Makoumbou, Augello; Gaetano (dal 23′ st Deiola); Luvumbo, Shomurodov (dal 33′ st Viola). A disp.: Radunovic, Aresti, Lapadula, Viola, Deiola, Prati, Oristanio, Jankto, Wieteska, Zappa, Obert, Mutandwa, Dentello, Di Pardo. All. Ranieri.

JUVENTUS: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah (dal 24′ st McKennie), Alcaraz (dal 1′ st Yildiz), Locatelli (dal 29′ st Milik), Rabiot, Cambiaso; Chiesa, Vlahovic. A disp.: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, Kostic, Alex Sandro, Milik, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Rugani, Djalo, Nicolussi Caviglia. All. Allegri.

Reti: 30′ pt Gaetano (rig.), 37′ pt Mina (rig.), 16′ st Vlahovic, 42′ st Dossena (aut.)

Recupero: 3′ pt, 5′ st

Ammoniti: Luvumbo, Weah, Bremer, Nandez