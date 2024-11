Fantacalcio – Tutte le informazioni per schierare la squadra migliore nella tredicesima

Torna il campionato ed il Fantacalcio

Finalmente! Anche se alcuni fingono pubblicamente il contrario siamo sicuri che tutti i veri appassionati di calcio l’abbiano esclamato in queste ore, sapendo che a partire da domani e fino a marzo non ci saranno più soste per le nazionali: solo campionato, coppe e, naturalmente, il Fantacalcio!

Certo la prima giornata dopo il doppio impegno internazionale non sarà semplice visti i numerosi infortuni ed i disagi di vario genere (non ultimo il fatto che molti calciatori sono rientrati soltanto nella giornata di ieri ai rispettivi clubs di appartenenza), che ostacoleranno i tecnici nella stesura delle formazioni e ancor più i fantallenatori che devono prevederne le mosse e dribblarne le “trappole”… Noi, come sempre, proviamo a darvi una mano.

Ecco le scelte da fare per schierare la squadra migliore

Le prime a scendere in campo domani alle 15 saranno VERONA e INTER; nonostante stanchezza e fuso orario non ci sentiamo di lasciare fuori Lautaro, ovviamente in coppia con Thuram, rimasto a secco nelle ultime settimane e desideroso di tornare in gol; con loro spazio a Barella e Dimarco; occhio a Taremi che potrebbe trovare minutaggio in corso d’opera e non ha ancora segnato nel nostro campionato… Tra gli scaligeri fiducia a Tengstedt, molto positivo in questo inizio di stagione, affiancato da Lazovic e la mina vagante Harroui.

Sempre sabato ma alle 18,00 una delle tre partite più attese del turno, quella tra MILAN e JUVENTUS. I rossoneri (e Fonseca) sono all’ennesimo esame della verità e classifica alla mano non possono sbagliare se non intendono abbandonare anzitempo i sogni di gloria; il tecnico portoghese (ed anche noi) riporrà le speranze di vittoria in Leao, apparso rinfrancato nelle ultime uscite, senza dimenticare l’ex Morata e il solito Pulisic. Possibile sorpresa: Pavlovic. Non se la passa benissimo Motta che dovrà fare a meno di Vlahovic e ricorrerà probabilmente al centravanti tattico non avendo a disposizione un sostituto testuale del serbo. Per questo puntiamo decisi su Yildiz, Weah e Koopmeiners che potrebbero alternarsi nel ruolo di punta centrale. E, a proposito di ex, perché non dare una possibilità a Kalulu?

Alle 20,45 l’ATALANTA farà visita al temibile PARMA targato Pecchia; per gli orobici naturale puntare su Retegui e Lookman ma anche Pasalic e Bellanova paiono in grado di lasciare il segno; per i padroni di casa teniamo in forte considerazione Bonny, Man e Cancellieri. Nome a sorpresa: Keita.

Domenica a pranzo vedremo se il cambio di panchina avrà sortito effetti in casa GENOA: il nuovo tecnico Vieira dovrebbe puntare sul solito Pinamonti e su Ekhator; e se fosse proprio Balotelli il colpo a sorpresa della settimana? Nel CAGLIARI Nicola proverà a fare punti pesanti con Piccoli, Luvumbo e Viola ma dopo gli exploit contro il Milan noi non ce la sentiremmo di non rischiare ancora la coppia Zappa-Zortea… non si sa mai.

Alle 15,00 in campo COMO-FIORENTINA, gara che si preannuncia ricca di spettacolo e che potrebbe riservare qualche sorpresa. Tra gli uomini di Fabregas noi preferiamo Cutrone, Paz e Fadera ma pure Dossena potrebbe inserirsi nel tabellino; fossimo invece nei panni di Italiano manterremmo alta l’attenzione su Kean, ormai lanciatissimo, Colpani e Beltran; occhio pure ad Adli e Cataldi, sempre abile sui calci piazzati.

Sempre alle 15,00 altra sfida interessante tra TORINO e MONZA, entrambe a caccia di risultati dopo qualche passo falso di troppo. Nei granata puntiamo su Adams, Sanabria e Coco; nome in più Pedersen. Tra i ragazzi di Nesta, sempre a rischio, possibilità per Djuric, Mota e Maldini. In casa brianzola la novità potrebbe arrivare da Izzo o Caprari che partirà dalla panchina.

Alle 18,00 grande curiosità per il ritorno in panchina di Claudio Ranieri a NAPOLI. La ROMA non può permettersi altri passi falsi ma anche la formazione di Conte deve fare tre punti per mantenere la testa della classifica: si preannuncia una gara tesa, forse poco spettacolare e magari decisa da episodi. Noi puntiamo su Kvaratskelia, l’ex Lukaku e Mc Tominay fra gli azzurri, Dybala, Dovbyk e El Shaarawy fra i capitolini. Aggiungiamo Buongiorno e Cristante.

Qualche problema di formazione alle 20,45 per Baroni e la sua LAZIO; alla fine tranne Tavares e Castrovilli dovrebbero essere tutti a disposizione ma le condizioni fisiche di alcuni potrebbero incidere sulle scelte: noi puntiamo comunque su Dia, Castellanos e Zaccagni; nomination jolly per Pellegrini e Vecino. Nel BOLOGNA diamo spazio a Castro, Orsolini e Odgaard ma inseriamo anche Dallinga che prima o poi si sbloccherà.

Lunedì alle 18.30 molto intrigante la gara tra EMPOLI e UDINESE: una delle due infatti potrebbe fare il salto decisivo verso posizioni di classifica non pronosticabili ad inizio campionato, a stretto ridosso delle migliori. Tra i toscani possibilità per Colombo, Gyasi e Pezzella, senza trascurare Pellegri; nell’Udinese dovrebbero essere Lucca, Thauvin e Kamara i giocatori sui quali puntare. Benner dalla panchina può sorprendere.

Sarà VENEZIA-LECCE, vera sfida salvezza con Giampaolo all’esordio in giallorosso, a chiudere la tredicesima giornata alle 20,45. Tra i lagunari si fanno preferire Pohjanpalo, Busio e Oristanio ma uno come Nicolussi Caviglia non potrà essere trascurato. Per i salentini spazio a Krstovic, Dorgu e Gaspar. Se volete rischiare e stupire provate la carta Marchwinski