Fantacalcio – Nella decima volano Castellanos e Frattesi, ancora male Vlahovic

Doppiette da Top per Castellanos e Frattesi che dominano la decima giornata; pessimi voti per Vlahovic e Linetty

PORTIERI – Diversi i numeri 1 rimasti imbattuti nella decima giornata; tra questi meritano il gradino più alto del podio Skorupski e De Gea con un bel 7 pieno in pagella. Si fermano al 6,5 Carnesecchi, Svilar e Meret. Citazione per Suzuki che in campo merita 6,5 ma le reti incassate “retrocedono” a 4,5. Votazione non esaltante (5,5) e 5 reti incassate fanno di Audero il Flop settimanale tra gli estremi difensori con 0,5 di fantamedia. Tre gol al passivo invece per Vasquez che “chiude” con un 2,5. Si fermano alla fantamedia del 3 Scuffet e Okoye. Il portiere del Cagliari, con un 5 di partenza è il peggiore assoluto a livello prestazionale.

DIFENSORI – Ben cinque i difensori goleador nella decima giornata; tra questi spicca Delprato che partendo da una votazione basica di 8 merita una fantamedia pari ad 11. Mezzo punto in meno, 10,5, per il devastante Dorgu che deve realizzare ben tre reti per farsene riconoscere una nella gara contro il Verona; toccano quota 10 Zappacosta e Gosens mentre Patric si ferma a 9 in quanto penalizzato da una prestazione appena sufficiente. Un bel 7 in pagella lo merita Gaspar, il migliore tra i difensori senza bonus. Quattro i cartellini rossi rimediati in questa giornata; Goglichidze, Tourè e Tchatchoua, già meritevoli di un brutto voto (4,5), sono i Flop del turno con 3,5. L’altro espulso, Tavares, parte da un ingeneroso 5 ma annulla il cartellino con l’ottavo assist stagionale. Dietro la lavagna anche Dossena che prende 4,5 senza alcun malus.

CENTROCAMPISTI – Continua ad avere un rapporto eccezionale con la rete avversaria e stavolta anche giocando dal primo minuto; è Frattesi, autore di una doppietta, il miglior centrocampista della settimana con un complessivo 13,5. Un gol ed un assist danno a Weah la seconda piazza; per lui un bel 11,5 di fantamedia. Al terzo posto con 10,5 si piazza Samardzic. A livello prestazionale sugli scudi anche Ndoye con 7,5 (che diventa 8,5 grazie ad un assist). Per la seconda giornata consecutiva finisce tra i “cattivi” il comasco Braunoder; stavolta merita un 4,5 che scende a 3,5 per l’espulsione. 4 finale per Belahyane del Verona, anche lui vittima di una penalizzazione da rosso. Pienamente insufficenti ma senza malus (voto 5) anche Viola e Linetty.

ATTACCANTI – Due gol a testa e medesimo voto di partenza (7,5) per Pohjanpalo e Castellaos; tuttavia è il centravanti del Venezia a finire al primo posto di giornata per via del cartellino giallo rimediato dall’argentino e che gli abbassa la media a 13 contro il 13,5 del rivale. Al terzo posto si rivede Lautaro Martinez che merita un bel 7 e confenziona un gol ed un assist nella vittoria di Empoli meritando così un complessivo 11. Tra i numerosi 10 evidenziamo Odgaard del Bologna, al secondo centro consecutivo, e Bravo dell’Udinese. Altra nota di merito per Dia che chiude con un lusinghiero 9 grazie a due assist. Finisce ancora una volta tra i Flop Dusan Vlahovic; stavolta merita 5 ma il cartellino giallo lo porta ad un 4,5 di fantavoto. Male anche Cerri e Kouamè entrambi con un 5 in pagella e nessun malus.