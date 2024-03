Ecuador-Italia, probabili formazioni e dove vederla

Seconda e ultima gara degli azzurri negli Stati Uniti. La formazione di Spalletti affronterà, domenica alle 20 alla Red Bull Arena di Harrison, l’Ecuador. Nella scorsa uscita, l’Italia ha superato il Venezuela per 1-2 grazie alla doppietta di Retegui. Stesso buon risultato per l’Ecuador, che ha sconfitto il Guatemala. Il match sarà visibile, in esclusiva, su Rai Uno; in streaming su Rai Play.

Ecuador-Italia, le probabili formazioni:

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT. Sanchez Bas.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT. Spalletti.