Un video che fa discutere quello di Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini più che sexy nel suo nuovo video. Nel video dell’ultimo brano A Mezzanotte, l’ereditiera ricorda gli scandali anni 70, immagini per molti da censura. Il vedo non vedo questa volta sembra superare i limiti, Elettra Lamborghini fa impazzire i suoi followers in versione natalizia. Intrigante, sexy… da censura? A voi il video.

VIDEO A MEZZANOTTE DI ELETTRA LAMBORGHINI