Elfsborg-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Riparte l’Europa League per la Roma di Juric, che ha bisogno di 3 punti dopo il pareggio beffa contro l’Athletic Bilbao. Poco turnover per l’ex Torino, che però affida la porta a Ryan e punta ancora su Baldanzi e Soulè. Così come per il portiere, c’è l’esordio anche per Hummels. La gara delle 21 andrà in onda su Sky.

Elfsborg-Roma, le probabili formazioni:

Elfsborg (3-4-3): Pettersson; Buhari, Henriksson, Yegbe; Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult; Qasem, A. Zeneli, Baidoo. All.: Hiljemark.

Roma (3-4-2-1): Ryan; Hermoso, Hummels, N’Dicka; Celik, Cristante, Pisilli, Angelino; Baldanzi, Soulè; Dovbyk. All.: Juric