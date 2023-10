Empoli-Atalanta, le ultimissime sulle formazioni

Assente Baldanzi, alle prese con il fastidio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle scorse giornate. Al suo posto c’è Cambiaghi sulla trequarti, alle spalle di Caputo e Cancellieri. Non sarà della gara, invece, in casa atalantina, l’influenzato Zappacosta. Sulle fasce dentro Holm e Ruggeri. Ancora titolare Scamacca in avanti. Panchina per De Ketelaere.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Toloi, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; Scamacca. All. Gasperini.