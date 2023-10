Atalanta di Gasperini ospite al Castellani di Empoli, questo pomeriggio alle 18.30, nella gara valida per la decima giornata di Serie A. I bergamaschi, che hanno ritrovato la vittoria nell’ultima giornata contro il Genoa, pronti a confermarsi per mantenere il passo delle rivali. Dall’altra parte, i padroni di casa, forti della vittoria esterna contro la Fiorentina nel derby toscano, a caccia di un altro risultato positivo. L’ultimo precedente in casa degli azzurri, risalente esattamente al 30 ottobre 2022, è terminato 0-2 per i lombardi, grazie alle reti Hateboer e Lookman. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Cambiaghi; Caputo, Cancellieri. All. Andreazzoli.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.