Empoli-Fiorentina, le ultimissime sulle formazioni

Derby di Toscana alle 18. L’Empoli di D’Aversa, in grande momento dopo la qualificazione in Coppa Italia, a caccia di una vittoria contro la Fiorentina, vincitrice nell’ultima sfida interna contro la Lazio. Palladino sceglie De Gea tra i pali. Verso la conferma di Cataldi e Bove in mezzo al campo. In avanti Kean, supportato da Colpani e Guðmundsson. Il tecnico azzurro preferisce Esposito a Solbakken, accanto ad Anjorin, alle spalle di Colombo.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Anjorin; Colombo. All. D’Aversa.

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Martinez Quarta, Biraghi; Dodò, Cataldi, Bove, Gosens; Colpani, Guðmundsson; Kean. All. Palladino.