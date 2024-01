Empoli-Milan, le ultimissime sulle formazioni

Confermato Caprile tra i pali, dopo il rigore decisivo parato contro il Cagliari. Fuori Cacace e Bastoni, Luperto spostato sulla sinistra in difesa, insieme a Ebuehi, Walukiewicz e Ismajli. In mediana Marin, preferito a Gyasi, insieme a Grassi e Maleh. Fuori Fazzini. In avanti si rivede Baldanzi, alle spalle di Cancellieri e Caputo.

Neo acquisto Gabbia, rientrato a Milano dopo l’esperienza in Spagna al Villareal, parte dalla panchina. Difesa affidata nuovamente alla coppia composta da Kjær e Theo Hernandez, sostenuti da Calabria e Florenzi sulle fasce. In mezzo al campo torna disponibile Musah, destinato a partire dalla panchina. Titolari Adli e Reijnders, alle spalle di Pulisic, Loftus-Cheek e Leao. In avanti il solo Olivier Giroud.

Le probabili formazioni:

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Marini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Caputo. All. Andreazzoli.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjær, Theo Hernandez, Florenzi; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.