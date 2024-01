Empoli-Milan, probabili formazioni e dove vederla

I rossoneri cercano la vittoria in trasferta che manca da tre mesi

Nel lunch match della domenica il Milan è atteso dalla delicata trasferta di Empoli. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria che manca in trasferta in campionato dal 7 ottobre a Marassi contro il Genoa. Il club toscano, invece, sta vivendo una stagione complicatissima ma con il ritorno di Andreazzoli sembra avere un po’ più di stabilità in fase difensiva. Il match sarà trasmesso da DAZN domenica 7 gennaio alle 12:30.

Probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Ismajli; Fazzini, Grassi, Maleh; Maldini; Caputo, Cambiaghi. All. Andreazzoli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli