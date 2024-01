Calciomercato Milan, i rossoneri non si fermano di certo a Terracciano | Ora a Pioli serve un difensore

Dopo l’acquisto di Filippo Terracciano, arrivato al Milan per 5 milioni di euro, il Milan ora non vuole più fermarsi vista la volontà di accontentare Pioli con un nuovo difensore.

Calciomercato Milan, all-in su Brassier?

E proprio per questo motivo i rossoneri stanno stringendo la cerchia e sembrano aver puntato tutto su Lilian Brassier, difensore 24enne del Brest che costa 12 milioni anche se il club rossonero si aspetta uno sconto per arrivare al calciatore classe 1999, con i soldi che potrebbero arrivare in parte dalla cessione di Krunic.