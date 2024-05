Empoli-Roma, le scelte di Nicola e De Rossi

In un match da dentro o fuori per l’Empoli, scende in campo al Castellani la Roma di Daniele De Rossi, che vuole onorare al meglio e stagione e chiudere con una vittoria. Viste le assenza di Lukaku e Paredes, l’allenatore si affida a Bove ed Abraham.

Le probabili formazioni di Empoli-Roma:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto; Gyasi, Bastoni, Marin, Maleh, Pezzella; Cambiaghi, Niang

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; El Shaarawy, Dybala; Abraham.