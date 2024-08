ESCLUSIVA – Collovati: “Dybala non sarà rimpianto dalla Roma. Ai giallorossi servirebbe Chiesa ai tempi della Fiorentina”

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, l’ex calciatore di Milan, Inter, Roma, e campione del Mondo con la Nazionale Italiana, Fulvio Collovati, ha parlato dell’addio sempre più vicino di Paulo Dybala, destinato all’Arabia Saudita. I giallorossi ora dovranno intervenire in maniera pesante sul mercato visto che a De Rossi servono quattro calciatori.

Collovati: “Il calcio sta perdendo il valore della maglia”

Dybala all’All Qadsiah, ci siamo. Lei da ex calciatore come giudica la quasi certa cessione dell’argentino, che andrà a guadagnare 75 milioni di euro.

“Non è una perdita per la Roma se uno pensa di più ai soldi. Il calcio sta perdendo il valore della maglia. Dybala ha scelto questo, spero per lui che non faccia le sue solite 15 partite all’anno per via degli infortuni. Quando andò via dalla Juve al momento era rimpianto poi non lo ha rimpianto più nessuno e così sarà anche per la Roma”.

Ora per sostituirlo si parla di diversi calciatori, tra cui il nome di Federico Chiesa, attaccante in uscita dalla Juventus e separato in casa ormai da settimane..

“Alla Roma servirebbe sicuramente, ma il Federico Chiesa della Fiorentina, non quello della Juventus!”.