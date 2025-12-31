ESCLUSIVA – Cuccureddu: “Spalletti ottimo allenatore. Strano vedere la Fiorentina così”

E’ intervenuto ai nostri microfoni Antonello Cuccureddu, per parlare della stagione attuale facendo anche riferimento al passato.

Ecco le parole di Cuccureddu:

Come sta vedendo questa Serie A?

“Seguo soprattutto la Juventus ed il Cagliari le mie due squadre che mi danno gioia, ed umore alla gente”

Cosa ne pensa di Spalletti alla guida sulla panchina bianconera?

“È un ottimo allenatore, sicuramente se è stato presentato per la Juventus significa che hanno capito che in quel momento serviva smuovere qualcosa. Lo conosciamo tutti è un ottimo allenatore e farà del bene”

Come si spiega la situazione che sta affrontando la Fiorentina?

“Quando si è in quei canali li è dura, adesso la squadra stessa e la società devono essere vicini per capire i problemi. Se ci sono da risolvere è meglio che lo facciano subito sennò poi diventa troppo tardi. Io la Fiorentina la penso sempre ai piani alti e non in questa situazione”.

Lei pensa che in casa viola ci sia bisogno di una rivoluzione importante a gennaio?

“Ma non lo so bisogna stare lì per capire, io leggo e sento. Poi bisogna chiedere alla società e all’allenatore stesso. Se si vogliono rimettere in sesto qualche cosa devono fare non è che possono rimanere ad aspettare qualche cosa”.

In questo momento secondo lei alla Juventus manca qualità?

“La Juventus io la vedo sempre in alto non a questi livelli. Sicuramente l’allenatore con la società staranno facendo qualche progettino. Però bisogna capire perché quando sei al di fuori che leggi senti e vedi le partite è un altro discorso. Qualcosa bisogna fare per risollevarsi il più possibile”.

Lei che è stato nella Juventus quando si indossa la maglia bianconera quale è l’obiettivo principale?

“Come la penso io come la pensano tutti i tifosi e gli juventini che sono stati lì dentro, si parte sempre per fare delle ottime cose. In primis puntare allo scudetto e poi cercare di vincere qualche coppa, se la struttura è stata organizzata bene sicuramente qualche cosa faranno”.

Se non si dovesse andare al terzo mondiale bisognerebbe cambiare i piani alti della federazione italiana?

“Li si devono sistemare loro se le cose non vanno è giusto cambiare, altrimenti si faranno dei programmi dei progetti non è che possiamo sempre stare lì a guardare”

Un ricordo che si porta dietro di Boniperti e Agnelli?

“Il ricordo per me è sempre vivo. Erano delle persone straordinarie, si poteva anche parlare discutere, quando arrivava negli spogliatoi l’avvocato con Boniperti qualche battuta ci è sempre stata. Persone straordinarie ce ne fossero”

Per lei in questo momento qui alla Juventus mancano questo tipo di persone?

“Tutti possono far bene, ma il problema è sempre quello se non hai la squadra, non hai i giocatori tu hai delle capacità ma non servono”