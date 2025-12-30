Calciomercato Juventus: in uscita Gatti e Miretti, Comolli lavora su Schlager e Bernabé

Il calciomercato Juventus inizia a prendere vita e, considerando il buon lavoro fatto fino ad oggi, Luciano Spalletti avrà voce in capitolo nelle mosse bianconere. La Vecchia Signora penserà a fare una valutazione attenta su tutte le chances che si presenteranno nelle prossime settimane. Il mercato bianconero non avrà un’unica direzione quella in entrata, ma anche in uscita.

Calciomercato Juventus, Comolli pensa a Berbané e Schlager

In uscita la Juve ha Joao Mario, i dirigenti bianconeri proveranno a convincere qualche club di Premier League a prendere il giocatore a titolo definitivo. In uscita ci sono anche Federico Gatti e Fabio Miretti, che hanno mercato e quindi potrebbero dare alla Juve due sicure plusvalenze e una buona somma di denaro da reinvestire subito sul mercato.

Per i giocatori in entrata, Comolli lavora ad Adrián Bernabé del Parma. Il dirigente lavora anche su Xaver Schlager, il cui arrivo può essere anticipato di qualche mese, il suo contratto col Lipsia scade a giugno. Uno dei pallini fissi della Juve è anche Davide Frattesi, ma l’Inter non la rende facile, pretende almeno 35 milioni di euro.