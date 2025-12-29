Il calciomercato Juventus non si ferma mai e più che in accelerazione in questo momento. A Luciano Spalletti servono rinforzi, nello specifico serve anche un centrocampista, e meglio se regista. I giocatori adatti a ricoprire questi ruoli sono pochi sul mercato, ma la Juve ne segue tre. L’ultimo aggiunto in lista gioca in Serie A.

Calciomercato Juventus, spunta Bernabè

Negli ultimi giorni sono stati registrati nuovi contatti tra la dirigenza della Vecchia Signora e Schlager del Lipsia. Il giocatore, in scadenza a giugno 2026, si libererebbe a zero dal Lipsia, da febbraio può accordarsi liberamente con un nuovo club. Non solo lui, stessa condizione anche per Timber, ma tra il giocatore e la Juve c’è ancora distanza e mai cercato di avviare trattative. Attualmente qualcosa si sta ugualmente muovendo: ad oggi, quella che porterebbe all’olandese è la pista più percorribile, perché il giocatore del Feyenoord rimane uno dei pochi abbordabili e che potrebbe arrivare a gennaio.

In Italia il nome più seguito è Davide Frattesi, ma spunta un nuovo nome per la dirigenza dell Vecchia Signora: Adrian Bernabé, centrocampista spagnolo del Parma. Una trattativa che potrebbe andare in porto tranquillamente anche perché tra Cherubini, ad dei gialloblù, e il prossimo ds della Juve, Ottolini, il rapporto è fortissimo. Inoltre per il giocatore dei Ducali il prezzo è inferiore a quello del giocatore dell’Inter. Non moltissimo, ma per Bernabé servono intorno ai 25 milioni di euro.