ESCLUSIVA – Eraldo Pecci: “Una volta in Serie A venivano Platini e Zico”

E’ intervenuto ai nostri microfoni ex attaccante di Napoli, Fiorentina Bologna e Torino Eraldo Pecci con il quale abbiamo affrontato vari temi.

Come sta vedendo questa Serie A?

“Sto vedendo che siamo diventati gli ultimi, qui prima venivano giocatori forti come Zico e Platini ora invece ci sono molti scarsi e quelli forti vanno in altri campionati”.

Crede che la Juventus dovrebbe continuare con Spalletti?

“Noi diano troppo peso agli allenatori. Io vedo che il campionato lo vincono sempre chi ha i giocatori i migliori. Gli allenatori incidono sui ragazzini di 12/13 anni”.

Come si spiega i tanti infortuni muscolari del Napoli?

“Non lo so però credo che le molte partite non stiano aiutando i calciatori che non riescono a recuperare”.

C’è un giocatore che in questa Serie A gli cattura l’occhio?

“Ce ne sono a cominciare da Nico Paz, però io credo che da primi in Europa siamo diventati gli ultimi. Io vedo che tra le prime 11 di Champions League ci sono 6 inglesi un motivo ci sarà”.

Cosa ne pensa del gioco di Allegri?

“Io penso che i campionati li vincono i giocatori. Rispetto all’anno scorso dove è il Milan allora si riprendano Conceicao, se il diavolo ad oggi è secondo in classifica i meriti vanno anche a lui”.

Cosa ne pensa delle contestazioni nelle piazze di Torino e Roma sponda biancoceleste?

“I tifosi sono esigenti, poiché loro pensano che non stanno rispettando le loro tradizioni”.

Come vede l’Italia di Gattuso?

“L’Italia è di tutti noi. L’allenatore è lì a fare il suo lavoro. Un ragazzo di 16 anni non ha mai visto un mondiale questo è il problema del calcio italiano e la mancanza dei Mondiali è una logica conseguenza”.

Sulla sua carriera

Cosa si ricorda di Maradona? Che aneddoti ha?

“Mi ricordo tutto ed è stato bellissimo poter allenarti con Maradona dove potevi imparare e migliorare”.

Quando stavate a due sulla punizione del gol di Maradona contro la Juventus cosa gli ha detto?

“Era una cosa che a me non sarebbe mai venuta in mente. Quando Diego decideva faceva perché qui stiamo parlando di genio, di un Leonardo Da Vinci. E ogni alieno nel suo campo fa cose che non si prevedono. Diego mi diceva toca toca e io gli dicevo sicuro? Si si ci passa e Maradona sei te”