Il calciomercato Milan potrebbe assistere ad una svolta incredibile. I dirigenti rossoneri hanno avviato i contatti il Crystal Palace per Mateta. L’affare potrebbe concretizzarsi a breve, per farlo arrivare già a gennaio o a giugno. La Juventus, che la scorsa settimana ha lavorato per giorni per portare l’attaccante a Torino, potrebbe essere beffata dai rossoneri.

Calciomercato Milan, Mateta potrebbe concretizzarsi a breve

Jean-Philippe Mateta può diventare a breve un giocatore del Milan, a giugno o anche subito. Il Milan nella notte scorsa ha fatto grandi passi avanti e ha trovato l’accordo con il Crystal Palace sulla cifra del trasferimento. Il Milan dovrebbe pagare 30 milioni di euro per l’attaccante.

Igli Tare sta provando a chiudere per gennaio, in un colpo di mercato che cambierebbe tutto tra le file del Milan. I rossoneri avrebbero a disposizione un attaccante che ha fatto 38 gol nelle ultime due stagioni di Premier League. Tutto è nato nella notte per anticipare la concorrenza del Nottingham Forest e bloccare già l’attaccante per il futuro. L’operazione ha il marchio prevalentemente del suo Ad Furlani. Il giocatore ha espresso al suo club che preferirebbe trasferirsi al Diavolo che al Nottingham. Le prossime ore saranno decisive per un grande colpo di mercato.