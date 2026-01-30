Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Gennaio 30, 2026
Home Serie A Calciomercato Inter, sorpresa Norton-Cuffy: accordo verbale con il Grifone

Calciomercato Inter, sorpresa Norton-Cuffy: accordo verbale con il Grifone

Di
Anna Rosaria Iovino
-
710
genoa calcio
NORTON-CUFFY ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Inter sorprende tutti con un possibile nuovo acquisto che verrà concretizzato solo in estate. Ci sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, che i nerazzurri abbiano fatto un accordo verbale con Norton-Cuffy del Genoa.

Calciomercato Inter, Norton-Cuffy il prescelto per la fascia destra

Brooke Norton-Cuffy è il nuovo obiettivo di mercato concreto dell’Inter per la fascia destra. Un discorso che Inter e Genoa hanno affrontato concretamente nel pomeriggio di ieri. Inter e Genoa si sono parlate, e i nerazzurri hanno manifestato l’intenzione di voler impostare un discorso a titolo definitivo se dovesse esserci un’uscita. L’Inter ha intenzione di lascia partire Luis Henrique, che ha deluso le aspettative dei nerazzurri.

Al momento Inter e Genoa sarebbero pronte a mettere in porto l’affare, l’accordo verbale è pronto: dipende dall’Inter se sceglie di procedere o meno considerando le richieste dei liguri. Il Grifone, per il classe 2004, che si sta mettendo in mostra con la squadra di De Rossi e si afferma sempre di più come uno dei migliori laterali del campionato, chiede 25 milioni di euro. Sul giocatore era forte anche l’interesse della Juventus che però non ha avanzato con il giusto interesse e pressing.

 

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598