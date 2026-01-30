Il calciomercato Inter sorprende tutti con un possibile nuovo acquisto che verrà concretizzato solo in estate. Ci sarebbe, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, che i nerazzurri abbiano fatto un accordo verbale con Norton-Cuffy del Genoa.

Calciomercato Inter, Norton-Cuffy il prescelto per la fascia destra

Brooke Norton-Cuffy è il nuovo obiettivo di mercato concreto dell’Inter per la fascia destra. Un discorso che Inter e Genoa hanno affrontato concretamente nel pomeriggio di ieri. Inter e Genoa si sono parlate, e i nerazzurri hanno manifestato l’intenzione di voler impostare un discorso a titolo definitivo se dovesse esserci un’uscita. L’Inter ha intenzione di lascia partire Luis Henrique, che ha deluso le aspettative dei nerazzurri.

Al momento Inter e Genoa sarebbero pronte a mettere in porto l’affare, l’accordo verbale è pronto: dipende dall’Inter se sceglie di procedere o meno considerando le richieste dei liguri. Il Grifone, per il classe 2004, che si sta mettendo in mostra con la squadra di De Rossi e si afferma sempre di più come uno dei migliori laterali del campionato, chiede 25 milioni di euro. Sul giocatore era forte anche l’interesse della Juventus che però non ha avanzato con il giusto interesse e pressing.