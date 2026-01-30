Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
venerdì, Gennaio 30, 2026
Home Serie A Calciomercato Juventus, Celik non rinnova con la Roma: il turco tentato dai...

Calciomercato Juventus, Celik non rinnova con la Roma: il turco tentato dai bianconeri

Di
Anna Rosaria Iovino
-
494
serie a enilive 2025 2026: roma vs udinese
ZEKI CELIK IN AZIONE ( FOTO DI SALVATORE FORNELLI )

Il calciomercato Juventus potrebbe assistere ad un passaggio di Celik dalla Roma alla Vecchia Signora. Il giocatore turco non verrà rinnovato e Torino potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Calciomercato Juventus, i bianconeri accolgono Celik in uscita dalla Roma

Alla Juventus si alza il pressing su Zeki Çelik. Il turco ha il contratto in scadenza a giugno con i giallorossi, ma le trattative per il suo rinnovo con la Roma sembrano al momento bloccate. Dietro alle difficoltà sul prolungamento ci sarebbe una proposta dei bianconeri giunta sul tavolo degli agenti del difensore nelle ultime settimane.

Il giocatore, arrivato a Roma nell’estate 2022, non si è solo ritagliato il suo spazio nella Capitale, ma si è fatto notare e stimare anche altrove. Oggi è un giocatore importante nel team guidato da Gian Piero Gasperini, soprattutto per resistenza e duttilità che mostra sul rettangolo di gioco. La Juve con lui potrebbe mettere a segno un gran colpo a parametro zero. Il lavoro dei bianconeri in queste settimane è proprio quello di porre attenzione sul mercato dei parametri zero. A Torino, oltre a Celik, stanno monitorando  anche Marco Senesi, difensore centrale del Bournemouth in scadenza a giugno. In questo modo, il pacchetto difensivo a disposizione di Luciano Spalletti si completa con due giocatori di livello.

ARTICOLI CORRELATIALTRE INFO AUTORE

Sport Paper

Notizie sul calcio: risultati e news in tempo reale, classifica Serie A, classifica Serie B. Aggiornamenti sul calciomercato in tempo reale.

Sport Paper - Testata Giornalistica dal 2006 | Direttore: Daniele Amore
Facebook Instagram Mail RSS TikTok Twitter Youtube
© 2005 - 2025 Sport Paper | Registrato al Tribunale di Latina il 24/04/06 N.854 | Direttore Responsabile Daniele Amore | Editore Komunicare SRLS | P.Iva 03153230598