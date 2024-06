ESCLUSIVA – Martina: “Conte perfetto per il Napoli. Martinez lo vedo all’Inter, e cederei Maignan..”

L'ex agente di Dzeko è intervenuto ai nostri microfoni per parlare di calciomercato e non solo...

Intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, Silvano Martina, noto agente di mercato tra cui di Gianluigi Buffon ed ex procuratore di Edin Dzeko, ha fatto il punto di mercato sulle grandi della Serie A e sulla questione allenatore, a cominciare da Tudor, che nelle prossime ore lascerà la Lazio.

Martina: “L’Italia di Spalletti può fare bene. Scamacca decisivo”

1)Cosa ne pensa di Conte al Napoli? “Conte al Napoli farà benissimo, è un grande quello di mercato fatto dal Presidente De Laurentiis”.

2) Che Italia sarà all’Europeo? Chi sarà decisivo e dove può arrivare? “Dall’Italia mi aspetto che arrivi minimo ai quarti,Scamacca ha tutte le qualità per portare l’Italia in alto”.

3) Tudor verso le dimissioni.. Si parla di un ritorno di Sarri, cosa ne pensa? “Tudor per me è un’ottimo allenatore,vedo difficile un ritorno di Sarri”.

4)Una sua opinione su Ghisolfi alla Roma: Ghisolfi sinceramente non lo conosco, non so giudicarlo ancora, vedremo cosa farà.

5)L’Inter sta cercando un vice Sommer, può essere Martinez del Genoa? “Martinez ha fatto molto bene con la maglia del Genoa e ci sta l’interesse da parte di un grande club Inter”.

6)Cedereste Maignan di fronte ad una grande offerta? “Su Magnan tutto è possibile anche se un grande club come il Milan giocatori così deve tenerli non venderli visto che parliamo di uno dei più forti al mondo”.

Mourinho al Fenerbahce, si parla di una cessione di Dzkeo cosa ne pensa? “Dzeko via non so,uno che ha fatto 25 gol e 10 assist un calciatore come lui, va solo che tenuto”.