Esclusiva – Matrone: “ Milan con forma mentale ottima. Il Pisa deve creare densità “

Abbiamo intervistato Vincenzo Matrone, giornalista che si occupa a tutto tondo del mondo Milan, nonché presente in diverse Tv come opinionista. Di seguito le nostre personalissime domande:

In che stato di forma arriva il Milan alla partita contro il Pisa?



Il Milan rientra con una forma mentale ottima, tutti remano dalla stessa parte e sopratutto dalla parte di Mister Allegri, quel che giocatore deve recuperare la forma come ad esempio Pulisic.

Rientra finalmente Leao, può essere lui il fattore determinante per la rincorsa all’Inter?



Leao non rientra quando sta in campo, Leao rientra quando dà il 100% in campo e quindi voglio vederlo in quelle condizioni e se sta bene è un problema per tutte le squadre italiane ed europee. Mi ricordo la partita di Champions dove Leao quasi da solo eliminò il Napoli.

Pulisic e Saelemaekers saranno convocati?



Saelemaekers secondo me non verrà convocato, Pulisic si ma partirà dalla panchina.

Come può il Pisa mettere in difficoltà il Milan?



Il Pisa può mettere in difficoltà il Milan giocando con baricentro basso e creando tanta densità in area di rigore ed a centrocampo. Il Milan in quelle condizioni soffre gli avversari.

Il Milan fino ad oggi ha sofferto le gare contro le ultime in classifica. Allegri secondo te ha capito la lezione?

E’ vero il Milan ha sofferto contro le piccole ma più che imparare la lezione e’ stato acquistato Fullkrug anche se è infortunato, se dovesse star bene è lui quello che può far saltare il bunker. Al Milan mancava quel tipo di giocatore perché Gimenez non è un ariete.