FACE TO FACE CON STEFAN SCHWOCH

Oggi su sportpaper abbiamo avuto l’onore di intervistare un grande giocatore, Stefan Schwoch. Ex Napoli e Vicenza ci racconta del suo passato e ci dice anche delle sue analisi.

Ecco l’intervista completa:

Cosa significa per te il Napoli?

È stato un amore breve, durato 1 anno e mezzo ma molto intenso. La gente a Napoli è spettacolare, è stata un’esperienza fantastica. Ancora oggi la gente mi vuole bene quando scendo nel capoluogo mi da molto di più di quello che ho dato io a loro.

Come ci sei rimasto quando hai perso il titolo di capocannoniere all’ultima giornata di campionato?

Non ci ho mai pensato realmente, avevo fatto 22 gol in quella stagione e non mi sono mai interessato alla classifica dei marcatori perché la cosa che conta è il risultato.

Cosa hai pensato dopo il gol alla Pistoiese?

Non ho pensato molto a dir la verità, ho esultato ed ero contentissimo. Pensavo solo a portare i 3 punti a casa e di regalare al Napoli la serie A

Il gol più importante della tua carriera?

Il gol più importante lo puoi fare in finale di Champions League, io ho fatto gol importanti ma quelli che mi ricordo di più sono Pistoiese-Napoli e il gol nel derby col Vicenza in Vicenza-Verona

Il motivo del trasferimento da Napoli?

È stato sicuramente un motivo economico, la somma era stata ritenuta giusta dalla società. Fui venduto perché il Napoli come vedremo fallirà dopo pochi anni e così per riempire il fondo cassa mi vendettero al Torino

La partita più importante della tua carriera ?

Ci sono state varie partite decisive nella mia carriera, quasi tutte erano per la promozione come a Pistoia e quella contro il Cosenza. Solo da giovane negli interregionali per non retrocedere, ero un ragazzino e sentivo tutta la pressione addosso.

Vicenza, cosa vuol dire per te?

Vicenza è una parentesi importante della mia carriera, ho fatto 75 gol e sono stato capitano. Ancora oggi abito a Vicenza e ricevo tantissimo affetto ed è una cosa impressionante. Il mio cuore è diviso fra Napoli e Vicenza

Cosa pensi del Coronavirus?

È una situazione che ci ha messo a dura prova e che ci ha fatto affrontare una realtà diversa. Per la prima volta ci stiamo preoccupando molto dei nostri familiari e per i ragazzi non è facile rimanere a casa per così tanti giorni. Infatti mi congratulo con loro e penso che questa esperienza ci potrà far maturare

Il Vicenza deve essere promossa in serie B d’ufficio oppure deve rimanere in lega pro?

Il Vicenza come le altre capoliste deve essere promossa in serie B però sarebbe più sensato far continuare il campionato soprattutto per una forma di rispetto verso le altre squadre che lottavano per la promozione. Il problema sono anche le strutture che non danno sicurezza alla società ma soprattutto agli addetti ai lavori e ai giocatori.

Cosa manca al Napoli per vincere?

Al Napoli manca continuità ed anche il fuoriclasse. La Juventus continua a vincere anche perché dopo 5 scudetti di fila prende il miglior giocatore in circolazione. Anche per motivi economici il Napoli non se lo può permettere, solo 3 anni fa con Sarri ed il suo gioco il Napoli poteva vincere lo scudetto, non sono da scordare anche i fuoriclasse di quella squadra come Koulibaly e Insigne ed anche Mertens.

Si deve rinnovare il contratto a Mertens?

Si, lo rinnoverei perché secondo me è un giocatore da Napoli ed è “il Napoletano”. Mi sono meravigliato del suo rapporto con la città e l’amore che Mertens prova per essa.

Come reputi Gattuso?

Gattuso dopo un inizio faticoso, ha fatto capire ai ragazzi l’importanza della maglia e cosa lui volesse dai ragazzi. Infatti è stato chiamato per aiutare i ragazzi a riprendersi ed ha avuto risultati strabilianti che vedono il Napoli in zona europa con alcuni giocatori come Mertens e Insigne in formissima.