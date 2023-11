Al Social Football Summit che si tiene allo stadio Olimpico di Roma oggi martedì 21 novembre e domani mercoledì 22 novembre, abbiamo avuto il piacere di intervistare Simone Tiribocchi. L’ex attaccante ha espresso il suo punto di vista sul campionato e la situazione sulla panchina della Roma.

Tiribocchi: “Al momento la Roma è una delusione”

L’ex calciatore si è espresso così sul campionato: “Il campionato quest’anno è bello, è un bel campionato. L’Inter ha fatto un avvio straordinario, così come la Juventus che sembrava dovesse partire in seconda fascia, Milan e Napoli hanno avuto problemi e sono un po’ in ritardo, secondo me uno dei campionati più bello a livello emozionale. Si deciderà all’ultima giornata.”

Continua poi elogiando il Frosinone di Di Francesco: “ Di Francesco è rientrato forte, negli ultimi anni ha avuto qualche delusioni ma anche sfortuna, sono contento che un allenatore così in una piazza come Frosinone possa fare bene, ma arriveranno momenti di difficoltà.”

Fa anche il punto sulla situazione di Roma e Lazio: “Sarri non è a fine ciclo, la Roma si, i biancocelesti sono sulla strada giusta, lo scorso anno hanno fatto un miracolo. Al momento, perché tanto rientrerà in corsa la delusione sono i giallorossi.

Sull’Italia: “L’arrivare in finale di una competizione Europea è sempre complicato. Qui ritorniamo alla Roma, che ha fatto due finali ed ha dato un segnale. La speranza è che si posso continuare così”.