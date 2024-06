Esclusiva – Vincenzo Matrone: “La forza di Pippo Inzaghi è il carisma”. Le ultime sul suo arrivo a Pisa

Vi avevamo raccontato Domenica scorsa del fatto che Pippo Inzaghi sarebbe diventato il nuovo allenatore del Pisa. Forse troppo in fretta? No e vi spieghiamo il perchè. Inzaghi ha avuto un incontro con Knaster a Forte dei Marmi, e quel primo incontro fin da subito è stato risolutore, perchè Inzaghi voleva il Pisa. Il casting allenatore comunque il Pisa lo ha portato avanti con i colloqui con Dionisi e Viali, ma oggi c’è stata la svolta decisiva. Pippo Inzaghi entro venerdì firmerà un biennale con il club nerazzurro, e poi potrà convolare a nozze la prossima settimana.

Cosa ha rappresentato e cosa rappresenta Pippo Inzaghi per il Milan

Pippo Inzaghi è stato uno dei più forti attaccanti, una leggenda, quello che ho sempre apprezzato di lui è quello di essere un professionista esemplare, sapeva tutto degli avversari lui li studiava anche se qualche anno fa non c’era la tecnologia di oggi.

Inzaghi giocatore e Inzaghi allenatore in cosa si differenziano o in cosa sono simili

Al momento il Pippo Inzaghi allenatore non ha la stessa stoffa di quando era attaccante, ha iniziato con la Primavera del Mila n con qualche difficoltà, io personalmente lo vedo come un grandissimo secondo, sopratutto per il suo carisma e sopratutto per insegnare come fare l’attaccante. Da allenatore deve ancora dimostrare tanto.

Pisa dopo una stagione e mezza così così aveva bisogno di un allenatore importante. Lui sarà in grado di fare anche da trascinatore ?

La forza di Inzaghi è il carisma, tutti i giocatori lo ascoltano e può essere il trascinatore del Pisa. Forse deve trovare una identità di come far giocare le sue squadre.