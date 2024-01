Esonero Mourinho: quanto costa alla Roma? Tanto in tutto

Mourinho non è più l’allenatore della Roma

Jose’ Mourinho non è più l’allenatore della Roma, dopo la sconfitta subita a San Siro contro il Milan qualcosa evidentemente nell’allenatore e nel club si è rotto. Ma il fatto che Mourinho non sia più il tecnico giallorosso, quanto costerà al club?

innanzitutto i sold out saranno un lontano o ricordo e ci saranno anche ripercussioni sul botteghino, ma le penali sono quelle che peseranno di più sulle casse giallorosse. Infatti l’esonero anticipiato costerà 1,6 milioni di penale, ed altri 1,2 per la mancata presenza di Mourinho sulla panchina della Roma nell’amichevole organizzata in Arabia il prossimo 24 Gennaio.

Finito qui? Non proprio, ci sarà anche una penale da pagare da parte della Roma in quanto è stato violato il Fair Play finanziario.