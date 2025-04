Esordio in Serie A per la GulloCam FG 18 | Soddisfazione per Francesco Gullo

Primo test ufficiale in Serie A per la GulloCam FG 18

Ha fatto il suo esordio in Serie A in una partita che può rivelarsi decisiva per la corsa scudetto la GulloCam FG 18: la nuova telecamera testata in Monza-Napoli, finita con la vittoria dei partenopei per 1-0 con gol partita di McTominay al 72′.

Per la prima volta la Lega Serie A ha sperimentato la nuovissima telecamera che esce dal terreno di gioco, ideata da Francesco Gullo.

Il Brevetto Internazionale GULLOCAM FG 18 è stato presentato ufficialmente lo scorso 9 gennaio al Teatro Fraschini di Pavia (leggi notizia) in una serata che aveva visto la presenza di campioni di spicco del mondo del calcio come Stefano Sorrentino, Davide Dionigi, Fabio Moro, Stefano Civeriati, Claudio Lombardo, Omar Nordi, e i due campioni del mondo con le rispettive Nazionali (Italia e Brasile) Simone Perrotta e José Altafini.