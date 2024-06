Euro 2024, impresa Georgia | Kvara e Mikautadze stendono il Portogallo

Kvaratskhelia e Mikautadze regalano una miracolosa qualificazione alla squadra di Sagnol

A Gelsenkirchen va in scena una gara sorprendente, tra Georgia e Portogallo, valevole per l’ultima giornata del girone F. Inizio col botto culminato al 2′ nel vantaggio georgiano firmato da Kvara.

Mikautadze sfrutta l’errore in uscita dei portoghesi e serve Il fuoriclasse del Napoli che col mancini trova la rete. Subito dopo il gol segnato i georgiani adottano un prudente 5-3-2 molto basso, con l’obiettivo di chiudere ogni iniziativa lusitana. I primi ’45 si chiudono con la Georgia avanti 1-0 e con un Portogallo che vanta un possesso palla del 70%, tuttavia fine a sé stesso visto il risultato. Nella ripresa Ronaldo e compagni cercano di alzare la pressione ma trovano il solito muro georgiano. Al 54′ Scharer viene richiamato al Var per un fallo di Antonio Silva su Lochoshvili ed assegna il rigore per la Georgia, trasformato alla perfezione da Mikautadze, 2-0. Per il resto della gara il Portogallo cerca di creare svariate occasioni trovando però l’opposizione di Mamardashvili. Al triplice fischio è festa nei pressi della panchina georgiana per una storica qualificazione agli ottavi di Euro2024.

Georgia-Portogallo, il tabellino:

GEORGIA: Mamardashvili G., Kakabadze O., Gvelesiani G. (dal 31′ st Kvirkvelia S.), Kashia G.(C), Lochoshvili L. (dal 18′ st Tsitaishvili G.), Dvali L., Chakvetadze G. (dal 36′ st Mekvabishvili A.), Kochorashvili G., Kiteishvili O., Mikautadze G., Kvaratskhelia K. (dal 36′ st Davitashvili Z.). A disposizione: Gugeshashvili L., Loria G., Altunashvili S., Davitashvili Z., Gocholeishvili G., Kvekveskiri N., Kvilitaia G., Kvirkvelia S., Lobjanidze S., Mekvabishvili A., Shengelia L., Sigua G., Tabidze J., Tsitaishvili G., Zivzivadze B. Allenatore: Sagnol W..

PORTOGALLO: Costa D., Silva A. (dal 21′ st Semedo N.), Pereira D., Inacio G., Dalot D., Neves J. (dal 30′ st Nunes M.), Conceicao F., Palhinha J. (dal 1′ st Neves R.), Neto P. (dal 30′ st Diogo Jota), Ronaldo C.(C), Joao Felix. A disposizione: Patricio R., Sa J., Cancelo J., Dias R., Diogo Jota, Fernandes B., Mendes N., Neves R., Nunes M., Pepe, Ramos G., Semedo N., Silva B., Vitinha Allenatore: Martinez R..

Reti: al 2′ pt Kvaratskhelia K. (Georgia) , al 12′ st Mikautadze G. (Georgia) .

Ammonizioni: al 40′ st Mekvabishvili A. (Georgia) al 28′ pt Ronaldo C. (Portogallo), al 44′ pt Neto P. (Portogallo), al 8′ st Neves R. (Portogallo).