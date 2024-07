EURO2024, tris dell’Olanda alla Romania | Malen fa volare gli Orange

All’Allianz Arena Romania e Olanda scendono in campo per gli ottavi di Euro2024. Primi 15′ di grande pressione per la squadra di Iordanescu ma al 20′ arriva il gol dell’Olanda con gakpo, l’attaccante del Liverpool, dopo un’imbeccata di Xavi Simons, entra in area e con una botta potente sul primo palo trova il vantaggio per gli Orange, nonché il suo terzo sigillo nella competizione. Primo tempo di alto livello per la squadra di Koeman che, aldilà del vantaggio si è resa protagonista di ottime azioni manovrate e di un fraseggio molto rapido, atto a liberare prevalentemente gli uomini sulle fasce.

Gol e assist per l’ala del Liverpool, doppietta per l’attaccante del Borussia

Inizio ripresa che vede la Romania molto aggressiva, con l’Olanda che non riesce a gestire palla come la ripresa. Nei minuti successivi però Van Dijk e compagni però riescono ad uscire e a creare una serie di occasioni, proprio con il difensore del Liverpool e con Depay. Al 64′ Gakpo trova raddoppio e doppietta personale ma la rete viene annullata per fuorigioco, dopo la revisione al VAR. Nonostante il gol annullato l’Olanda continua a spingere e al 68′ Depay sfiora il 2-0 con una rasoiata su punizione che però termina di poco alta. Nel finale di gara gli Orange continuano a spingere senza però riuscire a chiudere preventivamente la pratica, fino al minuto 83′, con il neo entrato Malen che, sfrutta la falcata del solito Gakpo e insacca da due passi, trovando un meritato raddoppio. Nel finale arriva addirittura il 3-0 con Malen che, dopo un’azione personale trova la sua personale doppietta. l’Olanda espugna l’Allianz Arena e si qualifica ai quarti degli europei dove, sabato 6 luglio affronterà la vincente tra Turchia e Austria all’Olympiastadion di Berlino.

Romania-Olanda, il tabellino:

ROMANIA: Nita F.(P), Ratiu A., Dragusin R., Burca A., Mogos V. (dal 38′ pt Racovitan B.), Marin M. (dal 27′ st Cicaldau A.), Man D., Stanciu N.(C), Marin R., Hagi I. (dal 27′ st Alibec D.), Dragus D. (dal 27′ st Mihaila V.). A disposizione: Alibec D., Birligea D., Cicaldau A., Mihaila V., Moldovan H.(P), Nedelcearu I., Olaru D., Puscas G., Racovitan B., Rus A., Sorescu D., Sut A., Tarnovanu S.(P) Allenatore: Iordanescu E..

OLANDA: Verbruggen B.(P), Dumfries D., de Vrij S., van Dijk V.(C), Ake N. (dal 24′ st van de Ven M.), Schouten J. (dal 24′ st Veerman J.), Simons X., Reijnders T., Bergwijn S. (dal 1′ st Malen D.), Depay M. (dal 45’+2 st Blind D.), Gakpo C. (dal 39′ st Weghorst W.). A disposizione: Bijlow J.(P), Blind D., Brobbey B., de Ligt M., Flekken M.(P), Frimpong J., Geertruida L., Gravenberch R., Maatsen I., Malen D., van de Ven M., Veerman J., Weghorst W., Wijnaldum G., Zirkzee J. Allenatore: Koeman R..

Reti: al 20′ pt Gakpo C. (Olanda) , al 38′ st Malen D. (Olanda) , al 45’+3 st Malen D. (Olanda) .

Ammonizioni: al 22′ st Marin M. (Romania), al 36′ st Stanciu N. (Romania) al 33′ st Dumfries D. (Olanda), al 45’+4 st Malen D. (Olanda).

Gol annullati: al 18′ st Gakpo C. per (Olanda).