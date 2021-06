Europei

Venerdì 11 giugno 2021 al via gli Europei di calcio. Le gare verranno trasmesse in tv, ecco tutto il calendario per non perdere nessuna partita. Per la prima volta nella storia il torneo si terrà in Italia, con l’inaugurazione che avverrà l’11 giugno con la gara Turchia-Italia.

Europei, dove seguire le partite del torneo

La competizione europea prevede un totale di 51 partite in un mese. Gli Europei di calcio verranno trasmessi trasmesse da Sky e dalla Rai sia in TV sia sulle rispettive piattaforme streaming. Sky si è aggiudicata 24 incontri in esclusiva, visibili insieme alle altre con i pacchetti Sky Calcio o Sky Sport.

La Rai invece manderà in onda 27 gare, quelle della Nazionale italiana al completo e una selezione tra gli appuntamenti più prestigiosi in calendario. Ecco il calendario delle partite da seguire in televisione.

Venerdì 11 giugno

21:00 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

15:00 – Inghilterra-Croazia: Rai 1 e Sky

18:00 – Austria-Macedonia: Sky

21:00 – Olanda-Ucraina: Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

15:00 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18:00 – Polonia-Slovacchia: Sky

21:00 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18:00 – Ungheria-Portogallo: Sky

21:00 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15:00 – Finlandia-Russia: Sky

18:00 – Turchia-Galles: Sky

21:00 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15:00 – Ucraina-Macedonia: Sky

18:00 – Danimarca-Belgio: Sky

21:00 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15:00 – Svezia-Slovacchia: Sky

18:00 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21:00 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15:00 – Ungheria-Francia: Sky

18:00 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21:00 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18:00 – Svizzera-Turchia: Sky

18:00 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18:00 – Ucraina-Austria: Sky

18:00 – Macedonia-Olanda: Sky

21:00 – Russia-Danimarca: Sky

21:00 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18:00 – Croazia-Scozia: Sky

21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1* e Sky

Mercoledì 23 giugno

18:00 – Svezia-Polonia: Sky

18:00 – Slovacchia-Spagna: Sky

21:00 – Portogallo-Francia: Rai 1* e Sky

21:00 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky