Chelsea ospite dell’Everton a Goodison Park, domenica alle 15, nella sfida valida per la sedicesima giornata di Premier League. Padroni di casa, reduci da due vittorie consecutive, l’ultima arrivata il Newcastle, per staccare le ultime posizioni della classifica e allontanare la zona rossa. Diversamente, il Chelsea, sconfitta a Old Trafford nel turno infrasettimanale, deve fare punti per avvicinare la zona Europa, ora distante ben 8 punti. L’ultimo precedente a Liverpool, risalente ad agosto 2022, è terminato 0-1 per i Blues, grazie alla rete dal dischetto di Jorginho. Il match non sarà visibile in Italia.

Le probabili formazioni:

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Patterson, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Young, Gueye, Doucouré, McNeil; Harrison; Calvert-Lewin. All. Dyche.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Sterling, Gallagher, Palmer; Jackson. All. Pochettino.