Chelsea ospite del Manchester United, questa sera alle 21.15. Il tecnico olandese, ten Hag, sceglie il 4-2-3-1. Maguire e Lindelof centrali di difesa, davanti a Onana, sostenuti da Dalot e Shaw sulle fasce. Centrocampo affidato a McTominay e Mainoo. In avanti, alle spalle della punta, Hojlund, spazio Antony, Fernandes e Garnacho. Blues con il 4-2-3-1. Pochettino opta per James, Disasi, Badiashile e Colwill. In mezzo al campo Enzo Fernandez e Caicedo. In attacco Jackson, con Sterling, Palmer e Mudryk sulla trequarti.

Le probabili formazioni: