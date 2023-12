Sfida di cartello della quindicesima giornata di Premier League quella tra Manchester United e Chelsea, in programma mercoledì sera, alle 21.15, a Old Trafford. Si è fermato a tre il numero di vittorie consecutive dei Red Devils, sconfitti dal Newcastle nell’ultima uscita. Grande vittoria, invece, per i Blues, nella gara casalinga contro il Brighton. Tuttavia, resta da sottolineare la partenza deludente di entrambe, distanziate da cinque punti. L’incontro tra la formazione guidata da ten Hag e quella di Pochettino sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Lindelof, Shaw, Dalot; McTominay, Amrabat; Rashford, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund. All. ten Hag

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino