Grande sfida a Stamford Bridge tra Chelsea e Brighton. Padroni di casa chiamati a riscattare il brutto 4-1 subito dal Newcastle. I Blues occupano, momentaneamente, il decimo posto, con soli 16 punti raccolti e una vittoria che manca da tre giornate. Diversamente, il Brighton occupa l’ottavo posto a 22 e ha sconfitto il Nottingham Forest nell’ultima gara. L’ultimo precedente, risalente ad aprile, è terminata 1-2 per gli ospiti. Il match, in programma domenica alle 15, sarà visibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Max; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino.

BRIGHTON (4-2-3-1): Steele; Veltman, Van Hecke, Dunk, Igor; Gilmour, Baleba; Adingra, Lallana, Mitoma; Ferguson. All. De Zerbi.