Il Newcastle sfida il Chelsea. Blues di Pochettino in campo con il 4-2-3-1. Attacco affidato ancora a Jackson, come terminale d’attacco, sostenuto da Palmer, Gallagher e Sterling sulle trequarti. Centrocampo a due con la coppia Caicedo–Fernandez. In difesa, davanti a Sanchez, spazio a Disasi e Thiago Silva come centrali, sostenuti da James e Cucurella sulle fasce.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schar, Burn; Guimaraes, Joelinton, Longstaff; Gordon, Wilson, Almiron. All. Howe.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino.