Altra grande sfida il Premier League tra Newcastle e Chelsea. Padroni di casa, settimi, reduci dalla sconfitta contro il Bournemouth nell’ultima gara disputata. Buon momento, invece, per i Blues di Pochettino, in ripresa, forti della vittoria contro il Tottenham e del pareggio casalingo, 4-4, contro il Manchester City di Guardiola. L’ultimo precedente giocato al St. James Park, risalente al novembre 2022, è terminato 1-0 per i Magpies, grazie alla rete di Willock. Il match, in programma sabato alle 16, sarà visibile, in esclusiva, su Sky Sport Arena; in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Lascelles, Schar, Trippier; Longstaff, Guimaraes, Willock; Gordon, Isak, Joelinton. All. Howe.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Silva, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino.