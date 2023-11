3-4-2-1 per Guardiola. Il tecnico catalano opta per Ruben Dias, Aké e Gvardiol in difesa, davanti ad Ederson; Rodri e Kovacic in mezzo al campo, sostenuti da Walker e Doku. In avanti Bernardo Silva e Alvarez alle spalle della punta Haaland. Chelsea di Pochettino con il 4-2-3-1 con: Sanchez tra i pali; James, Disasi, Thiago Silva e Colwill per il reparto difensivo; Enzo Fernandez e Caicedo in mediana; Palmer, Gallagher e Sterling sulla trequarti. In avanti il solo Jackson.

Le probabili formazioni:

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Disasi, Thiago Silva, Colwill; Caicedo, Enzo Fernandez; Palmer, Gallagher, Sterling; Jackson. All. Pochettino.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Ruben Dias, Aké, Gvardiol; Walker, Rodri, Kovacic, Doku; Bernardo Silva, Julian Alvarez; Haaland. All. Guardiola.